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7 квітня • оновлено в 21:41
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Джигана запідозрили у стосунках з чоловіком: опубліковані фото "коханців"

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Російські ЗМІ припустили, що український репер Джиган міг зраджувати своїй дружині Оксані Самойлової не тільки з жінками, але й з чоловіками.

Як повідомляє видання "Дни.ру", посилаючись на анонімні джерела, репер довгий час перебував у відносинах з невідомим брутальним чоловіком. Виявилося, в соцмережі у Джигана багато фотографій з ним.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган з ймовірним коханцем

Джиган з ймовірним коханцем

Фото: instagram/iamgeegun

З чуток, чоловіки часто разом відпочивали, а тепер друг підтримує Джигана у зв'язку з його розлученням.

Джиган з ймовірним коханцем

Джиган з ймовірним коханцем

Фото: instagram/iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джиган
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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