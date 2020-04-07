Російські ЗМІ припустили, що український репер Джиган міг зраджувати своїй дружині Оксані Самойлової не тільки з жінками, але й з чоловіками.

Як повідомляє видання "Дни.ру", посилаючись на анонімні джерела, репер довгий час перебував у відносинах з невідомим брутальним чоловіком. Виявилося, в соцмережі у Джигана багато фотографій з ним.

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Джиган з ймовірним коханцем Фото: instagram/iamgeegun

З чуток, чоловіки часто разом відпочивали, а тепер друг підтримує Джигана у зв'язку з його розлученням.

Джиган з ймовірним коханцем Фото: instagram/iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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