Російські ЗМІ припустили, що український репер Джиган міг зраджувати своїй дружині Оксані Самойлової не тільки з жінками, але й з чоловіками.
Як повідомляє видання "Дни.ру", посилаючись на анонімні джерела, репер довгий час перебував у відносинах з невідомим брутальним чоловіком. Виявилося, в соцмережі у Джигана багато фотографій з ним.
Оксана Самойлова і Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
Джиган з ймовірним коханцем
Фото: instagram/iamgeegun
З чуток, чоловіки часто разом відпочивали, а тепер друг підтримує Джигана у зв'язку з його розлученням.
Джиган з ймовірним коханцем
Фото: instagram/iamgeegun
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четвертий дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною та дітьми.
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