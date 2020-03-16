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16 березня • оновлено в 08:49
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Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото

3.6т
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Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежність, покинув стіни установи.

Про це стало відомо завдяки сторінці в Instagram артиста, де він уже поділився фото і відео, зробленими на "свободі".

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Так, спочатку Джиган опублікував у своїх Instagram-stories відео, на якому він їде на задньому сидінні автомобіля з сигаретою у роті. Відомо, що артист зараз знаходиться в Майамі.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Через деякий час репер поділився на своїй сторінці ще одним фото. На ньому Джиган сидить біля автомобіля в білому костюмі і сонцезахисних окулярах.

"Гетто Суперзірка повернувся",підписав кадр артист.

Втім, багато шанувальників розкритикували фотографію Джигана. Зокрема, користувачі не розуміють, чому репер не поїхав після лікарні додому.

Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото
Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
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