Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото

Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежність, покинув стіни установи.

Про це стало відомо завдяки сторінці в Instagram артиста, де він уже поділився фото і відео, зробленими на "свободі".

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, спочатку Джиган опублікував у своїх Instagram-stories відео, на якому він їде на задньому сидінні автомобіля з сигаретою у роті. Відомо, що артист зараз знаходиться в Майамі.

Джиган Instagram @iamgeegun

Через деякий час репер поділився на своїй сторінці ще одним фото. На ньому Джиган сидить біля автомобіля в білому костюмі і сонцезахисних окулярах.

"Гетто Суперзірка повернувся", – підписав кадр артист.

Втім, багато шанувальників розкритикували фотографію Джигана. Зокрема, користувачі не розуміють, чому репер не поїхав після лікарні додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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