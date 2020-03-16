Джигана випустили з психіатричної лікарні: перше фото

Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежність, покинув стіни установи.
Про це стало відомо завдяки сторінці в Instagram артиста, де він уже поділився фото і відео, зробленими на "свободі".
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
Так, спочатку Джиган опублікував у своїх Instagram-stories відео, на якому він їде на задньому сидінні автомобіля з сигаретою у роті. Відомо, що артист зараз знаходиться в Майамі.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Через деякий час репер поділився на своїй сторінці ще одним фото. На ньому Джиган сидить біля автомобіля в білому костюмі і сонцезахисних окулярах.
"Гетто Суперзірка повернувся", – підписав кадр артист.
Втім, багато шанувальників розкритикували фотографію Джигана. Зокрема, користувачі не розуміють, чому репер не поїхав після лікарні додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.
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