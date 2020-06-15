Джигана і Самойлову не змогли розлучити у суді
Російського репера Джигана і його дружину Оксану Самойлову не змогли розлучити у суді через те, що пара не прийшла до зали засідань.
Російський телеграм-канал Mash повідомляє, що ані репер, ані його дружина не прийшли до суду.
Засідання проходило в Головінському суді Москви. Через те, що пара не прийшла, провадження у справі було припинено у зв'язку з відмовою позивача від позову і примиренням сторін.
Адвокат Самойлової не став коментувати те, що сталося, а запропонував журналістом особисто запитати усе у дружини Джигана. Подейкують, що Оксана пробачила реперу всі його витівки і вирішила налагодити стосунки із батьком своїх чотирьох дітей.
Зазначимо, на початку червня Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Потім у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, у якому він жив із дружиною та дітьми.
31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джиганом.