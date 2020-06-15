Джигана і Самойлову не змогли розлучити у суді

Російського репера Джигана і його дружину Оксану Самойлову не змогли розлучити у суді через те, що пара не прийшла до зали засідань.

Російський телеграм-канал Mash повідомляє, що ані репер, ані його дружина не прийшли до суду.

Засідання проходило в Головінському суді Москви. Через те, що пара не прийшла, провадження у справі було припинено у зв'язку з відмовою позивача від позову і примиренням сторін.

Адвокат Самойлової не став коментувати те, що сталося, а запропонував журналістом особисто запитати усе у дружини Джигана. Подейкують, що Оксана пробачила реперу всі його витівки і вирішила налагодити стосунки із батьком своїх чотирьох дітей.

Зазначимо, на початку червня Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото.

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