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6 квітня • оновлено в 08:24
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Джиган загримів до лікарні після новини про розлучення з Самойловою

3.1т
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Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, опинився в лікарні після заяви його дружини Оксани Самойлової про розлучення.

Про це повідомив під час прямого ефіру в Instagram репер Гуф.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @iamgeegun

Так, на питання одного з прихильників про Джигана, Гуф сказав:

"А Джиган у лікарні".

Примітно, що тепер стало зрозуміло, куди раптово зник Джиган кілька днів тому. Адже тоді підписники артиста забили тривогу, коли репер перестав виходити на зв'язок.

Джиган і Гуф

Джиган і Гуф

Instagram @iamgeegun

Варто зазначити, що госпіталізація Джигана – не перша за весну. Так, будучи в Майамі, артист вже лікувався в рехабі.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не называйте это гуано украинским.
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