Джиган загримів до лікарні після новини про розлучення з Самойловою

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, опинився в лікарні після заяви його дружини Оксани Самойлової про розлучення.
Про це повідомив під час прямого ефіру в Instagram репер Гуф.
Оксана Самойлова й Джиган
Instagram @iamgeegun
Так, на питання одного з прихильників про Джигана, Гуф сказав:
"А Джиган у лікарні".
Примітно, що тепер стало зрозуміло, куди раптово зник Джиган кілька днів тому. Адже тоді підписники артиста забили тривогу, коли репер перестав виходити на зв'язок.
Джиган і Гуф
Instagram @iamgeegun
Варто зазначити, що госпіталізація Джигана – не перша за весну. Так, будучи в Майамі, артист вже лікувався в рехабі.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.