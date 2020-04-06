Джиган загримів до лікарні після новини про розлучення з Самойловою

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, опинився в лікарні після заяви його дружини Оксани Самойлової про розлучення.

Про це повідомив під час прямого ефіру в Instagram репер Гуф.

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @iamgeegun

Так, на питання одного з прихильників про Джигана, Гуф сказав:

"А Джиган у лікарні".

Примітно, що тепер стало зрозуміло, куди раптово зник Джиган кілька днів тому. Адже тоді підписники артиста забили тривогу, коли репер перестав виходити на зв'язок.

Джиган і Гуф Instagram @iamgeegun

Варто зазначити, що госпіталізація Джигана – не перша за весну. Так, будучи в Майамі, артист вже лікувався в рехабі.

Джиган Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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