Гасив сигарети об лоб: Джиган відзначився витівкою після виходу з психіатричної лікарні

Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, привітав сина Давида з днем народження.
Про те, що хлопчикові виповнився рівно один місяць, він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши дивне відео. На ньому репер курив сигарету, а потім стрибнув в басейн. До речі, пізніше Джиган вийшов у прямий ефір соцмережі, де постав перед фанатами зі слідом загашеної об лоб сигарети (щоб переглянути ролик і фото, доскрольте новину до кінця).
Джиган з сином Давидом
Фото: instagram/iamgeegun
"Коли у твого сина день народження! Давиду рівно місяць", – написав Джиган.
Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
Зазначимо, що шанувальники Джигана розкритикували його "неадекватну" поведінку. Вони закликали репера перестати палити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал