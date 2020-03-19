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19 березня • оновлено в 17:55
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Джиган загасив сигарету об лоб на честь свята cина: мережа лютує

2.4т
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Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, привітав сина Давида з днем народження.

Про те, що хлопчикові виповнився рівно один місяць, він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши дивне відео. На ньому репер курив сигарету, а потім стрибнув в басейн. До речі, пізніше Джиган вийшов у прямий ефір соцмережі, де постав перед фанатами зі слідом загашеної об лоб сигарети (щоб переглянути ролик і фото, доскрольте новину до кінця).

Джиган з сином Давидом

Джиган з сином Давидом

Фото: instagram/iamgeegun

"Коли у твого сина день народження! Давиду рівно місяць", – написав Джиган.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники Джигана розкритикували його "неадекватну" поведінку. Вони закликали репера перестати палити.

Гасив сигарети об лоб: Джиган відзначився витівкою після виходу з психіатричної лікарні
Гасив сигарети об лоб: Джиган відзначився витівкою після виходу з психіатричної лікарні
Гасив сигарети об лоб: Джиган відзначився витівкою після виходу з психіатричної лікарні
Гасив сигарети об лоб: Джиган відзначився витівкою після виходу з психіатричної лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джиган
Місце
Росія
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