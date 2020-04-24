Джиган вперше з'явився в мережі після лікування від наркозалежності

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, знову з'явився в мережі. Так, він прокоментував пост своєї дружини Оксани Самойлової.

Також артист виклав музичне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Джиган instagram.com/iamgeegun

Під постом Самойлової Джиган написав "Люблю".

"Тепер буде все по-іншому, коли я з нею поруч - я вдома. Якщо ти любив, тобі це знайомо", - співає Джиган.

Як повідомляв OBOZREVATEL: