Джиган вперше з'явився в мережі після лікування від наркозалежності

Марія Дідик люди 22:54, 24.04.2020

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, знову з'явився в мережі. Так, він прокоментував пост своєї дружини Оксани Самойлової.

Також артист виклав музичне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Джиган
instagram.com/iamgeegun

Під постом Самойлової Джиган написав "Люблю".

"Тепер буде все по-іншому, коли я з нею поруч - я вдома. Якщо ти любив, тобі це знайомо", - співає Джиган.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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