Джиган вперше з'явився в мережі після лікування від наркозалежності

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, знову з'явився в мережі. Так, він прокоментував пост своєї дружини Оксани Самойлової.
Також артист виклав музичне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Джиган
instagram.com/iamgeegun
Під постом Самойлової Джиган написав "Люблю".
"Тепер буде все по-іншому, коли я з нею поруч - я вдома. Якщо ти любив, тобі це знайомо", - співає Джиган.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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