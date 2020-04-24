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24 квітня • оновлено в 23:15
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Джиган вперше з'явився в мережі після лікування від наркозалежності

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Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, знову з'явився в мережі. Так, він прокоментував пост своєї дружини Оксани Самойлової.

Також артист виклав музичне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Джиган

Джиган

instagram.com/iamgeegun

Під постом Самойлової Джиган написав "Люблю".

Джиган вперше з'явився в мережі після лікування від наркозалежності

"Тепер буде все по-іншому, коли я з нею поруч - я вдома. Якщо ти любив, тобі це знайомо", - співає Джиган.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Джиган
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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