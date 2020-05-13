Джиган уперше заговорив про лікування наркозалежності

Анна Міхно люди 07:32, 13.05.2020 Оновлено: 09:10, 13.05.2020

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, вперше розповів про своє лікування в рехабі.

Так, під час прямого ефіру з Тіматі в Instagram артист зізнався, що від залежності його врятувала дружина Оксана Самойлова.

Джиган
Instagram @iamgeegun

"Ти не розумієш, що мені довелося пережити! Це клініка, лікування, 90 крапельниць я зробив тільки за три тижні. Нікому не раджу потрапляти в такі тріпи. Це факт, крім дна та смерті, нічого немає в цих наркотиках. Як сказав мені наш спільний друг: "Джига, у тебе сили й генетика, як у бика, тебе не відразу зрубало, багато людей йдуть назавжди туди", – розповів Джиган.

Джиган з сином
Instagram @iamgeegun

Про те, які в нього стосунки з Самойловою після того, як вона подала на розлучення, Джиган не розповів, але зазначив, що саме Оксана допомогла йому:

"Рідні переживали. У мене прекрасна дружина й четверо дітей. Хто, якщо не вона, подасть мені руку допомоги? Моя дружина мене врятувала".

На фразу Тіматі: "Джига, якби не Ксюха, то сам знаєш..." репер відповів:

"То було б "Давай, до побачення".

Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @iamgeegun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган і Оксана Самойлова разом проводять час на дачі, незважаючи на заяву про розлучення.

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