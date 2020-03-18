Джиган возз'єднався з сім'єю: перше відео з Самойловою

Український репер Джиган возз'єднався з дружиною Оксаною Самойловою та їх маленькими дітьми після повернення з психлікарні, куди загримів через наркозалежність.

Так, 17 березня артист вийшов у прямий ефір в Instagram, де показав Самойлову (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @iamgeegun

Зокрема, під час зйомки Джиган похвалився шикарним відпочинком біля басейну. Втім, багато користувачів почали цікавитися у артиста, куди зникла Оксана (жінка вже кілька днів не з'являється в Instagram).

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @iamgeegun

Замість відповіді на численні запитання підписників про дружину, Джиган зняв її на відео. У кадрі видно, що Самойлова насолоджується відпочинком на шезлонгу в білому купальнику.

"Повага один до одного – ось що найголовніше. Власний особистий простір", – сказав репер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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