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18 березня • оновлено в 08:20
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Джиган возз'єднався з сім'єю: перше відео з Самойловою

1.5т
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Український репер Джиган возз'єднався з дружиною Оксаною Самойловою та їх маленькими дітьми після повернення з психлікарні, куди загримів через наркозалежність.

Так, 17 березня артист вийшов у прямий ефір в Instagram, де показав Самойлову (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @iamgeegun

Зокрема, під час зйомки Джиган похвалився шикарним відпочинком біля басейну. Втім, багато користувачів почали цікавитися у артиста, куди зникла Оксана (жінка вже кілька днів не з'являється в Instagram).

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @iamgeegun

Замість відповіді на численні запитання підписників про дружину, Джиган зняв її на відео. У кадрі видно, що Самойлова насолоджується відпочинком на шезлонгу в білому купальнику.

"Повага один до одногоось що найголовніше. Власний особистий простір",сказав репер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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