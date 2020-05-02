Джиган возз'єднався з Самойловою: перше фото, зроблене вдома

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність возз'єднався зі своєю дружиною Оксаною Самойловою після новини про розлучення.

На своїй сторінці в Instagram артист показав фотографію, зроблену в їх з Оксаною будинку.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, спочатку подружжя одночасно опублікувало в своїх stories відеозаписи, зроблені в одному і тому ж автомобілі.

Instagram @iamgeegun

Instagram @samoylovaoxana

А незабаром Джиган поділився на своїй сторінці в соцмережі зворушливою фотографією, на якій позує разом з чотирма дітьми – трьома дочками й сином Давидом. Примітно, що знімок був зроблений в їх з Самойловою будинку.

"Час сім'ї", – підписав фото артист.

Варто зазначити, що поки самі Джиган і Оксана своє возз'єднання не коментують. Однак шанувальники в соцмережах не можуть приховати своєї радості від того, що репер знову повернувся додому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган показав миле відео зі святкування Дня народження своєї доньки.