Джиган в елітній наркологічній клініці: скільки репер платить за лікування
Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, по поверненню в Росію із США загримів у наркологічну клініку. РосЗМІ з'ясували, скільки артист платить за своє лікування.
Так, як пише Starhit, зараз Джиган знаходиться в оздоровчому комплексі "Вілла Плесо", який відноситься до розряду люксових.
Повідомляється, що репер живе у великому номері площею 130 квадратних метрів. У розпорядженні артиста є тераса, сауна, басейн. Крім того, Джиган забезпечений п'ятиразовим детокс-харчуванням. Вартість перебування в елітній клініці – 100 тисяч рублів на добу.
Як повідомляє видання, виходити за територію комплексу реперу заборонено.
Відомо, що дружина Оксана Самойлова відвідувала Джигана в клініці лише один раз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.