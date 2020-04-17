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17 квітня • оновлено в 09:15
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Джиган в елітній наркологічній клініці: скільки репер платить за лікування

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Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, по поверненню в Росію із США загримів у наркологічну клініку. РосЗМІ з'ясували, скільки артист платить за своє лікування.

Так, як пише Starhit, зараз Джиган знаходиться в оздоровчому комплексі "Вілла Плесо", який відноситься до розряду люксових.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Повідомляється, що репер живе у великому номері площею 130 квадратних метрів. У розпорядженні артиста є тераса, сауна, басейн. Крім того, Джиган забезпечений п'ятиразовим детокс-харчуванням. Вартість перебування в елітній клініці – 100 тисяч рублів на добу.

Як повідомляє видання, виходити за територію комплексу реперу заборонено.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Відомо, що дружина Оксана Самойлова відвідувала Джигана в клініці лише один раз.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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