Джиган в елітній наркологічній клініці: скільки репер платить за лікування

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, по поверненню в Росію із США загримів у наркологічну клініку. РосЗМІ з'ясували, скільки артист платить за своє лікування.

Так, як пише Starhit, зараз Джиган знаходиться в оздоровчому комплексі "Вілла Плесо", який відноситься до розряду люксових.

Джиган Instagram @iamgeegun

Повідомляється, що репер живе у великому номері площею 130 квадратних метрів. У розпорядженні артиста є тераса, сауна, басейн. Крім того, Джиган забезпечений п'ятиразовим детокс-харчуванням. Вартість перебування в елітній клініці – 100 тисяч рублів на добу.

Як повідомляє видання, виходити за територію комплексу реперу заборонено.

Джиган Instagram @iamgeegun

Відомо, що дружина Оксана Самойлова відвідувала Джигана в клініці лише один раз.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.