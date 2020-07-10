Джиган розповів, чому йому "зірвало дах" в США: підтвердив, що він офіційно психічнохворий

Російський репер українського походження Джиган, який раніше потрапив в гучний скандал з наркотиками в США, вперше розповів, чому "йому зірвало дах". Також він зізнався, що після лікування в чотирьох клініках був офіційно визнаний психічно нездоровим.

Такими подробицями зірка поділився в YouTube-шоу "Что было дальше?" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Джигана, всі його біди почалися з нічних вечірок в Маямі, які, як з'ясувалося пізніше, організовували дилери. Репер розповів, що, відзначаючи народження сина, не помітив, як йому одного разу підсунули важкі наркотики. Саме в той момент мережу облетіли скандальні фото, на яких повністю оголеного виконавця вели під руки поліцейські.

Джиган в YouTube-шоу "Что было дальше?" скріншот з відео

"Мені підсунули на вечірці крек... Мені стало дуже погано, і я пішов в туалет. Думав, що там буде душ. Я роздягнувся, стою голий, а душа немає. Туди заходить охорона клубу, і я почав з ними битися. У підсумку опинився за ґратами. Пам'ятаю, жінка з поліції мене запитала: "Що з вами?" А у мене очі скляні, працює тільки 30 відсотків свідомості. Я кажу: "Це все кліп. Ми знімаємо музичне відео. Я порноактор", – поділився Джиган.

Джигана заарештували в США (Instagram Джигана)

Також артист зізнався, що після цього випадку він "впав в неадекватний стан" і його насилу змогли доставити з Маямі в Москву. Джигану довелося пройти лікування в чотирьох різних психлікарнях, щоб нарешті повернутися до нормального життя. При цьому репер уточнив, що досі стоїть на обліку у фахівців.

"Мене так кошмарили. Надягали гамівну сорочку, кожен день пхали уколи, таблетки. Я тепер офіційно психічнохворий. У мене є картка", – зізнався Джиган.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу з наркотиками дружина Джигана подала позов на розлучення з чоловіком. Втім, недавно модель зізналася, що дала реперу другий шанс заради їхніх чотирьох дітей.