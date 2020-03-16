Джиган помічений з наркотиками після виходу з психіатричної клініки. Фото і відео

Український репер Джиган, якого недавно випустили з психіатричної клініки, був помічений з наркотиками.

Так, він опублікував у своїх Instagram-сторіз відео, на яких показав, як проводить час після реабілітації. На кадрах видно, що Джиган вживав алкоголь і курив косяк (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Джиган курить косяк Фото: Світські хроніки

До речі, репер також поділився з шанувальниками фото, на якому позував біля автомобіля – на ньому були намальовані кущі марихуани. У мережі розкритикували Джигана за подібний знімок і звинуватили його в пропаганді наркотиків.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Потім в мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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