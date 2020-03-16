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16 березня • оновлено в 16:26
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Джиган помічений з наркотиками після виходу з психіатричної клініки. Фото і відео

2.4т
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Український репер Джиган, якого недавно випустили з психіатричної клініки, був помічений з наркотиками.

Так, він опублікував у своїх Instagram-сторіз відео, на яких показав, як проводить час після реабілітації. На кадрах видно, що Джиган вживав алкоголь і курив косяк (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган курить косяк

Джиган курить косяк

Фото: Світські хроніки

До речі, репер також поділився з шанувальниками фото, на якому позував біля автомобіля – на ньому були намальовані кущі марихуани. У мережі розкритикували Джигана за подібний знімок і звинуватили його в пропаганді наркотиків.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган помічений з наркотиками після виходу з психіатричної клініки. Відео
Джиган помічений з наркотиками після виходу з психіатричної клініки. Відео
Джиган помічений з наркотиками після виходу з психіатричної клініки. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джиган
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Многодетный отец... Дepьмище.
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