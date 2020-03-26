Джиган показав дивні ігри з ножем і доньками. Відео

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, влаштував зі своїми доньками небезпечні ігри з ножем.

Так, у своїх Instagram-stories артист опублікував новий ролик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джиган з доньками Instagram @iamgeegun

У кадрі Джиган нібито "посвячує" маленьких доньок у лицарі. В сторону однієї з дівчат репер простягнув ніж і доторкнувся лезом до плечей.

Примітно, що судячи з відео, дві молодші дочки – п'ятирічна Лея й дворічна Майя – залишилися в захваті від гри батька, а ось старша, восьмирічна Аріела, навіть не стала піднімати на батька погляд. Дівчинка мовчала, а потім просто відвела сестер в іншу кімнату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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