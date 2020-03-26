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26 березня • оновлено в 08:50
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Джиган показав дивні ігри з ножем і доньками. Відео

2.3т
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Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, влаштував зі своїми доньками небезпечні ігри з ножем.

Так, у своїх Instagram-stories артист опублікував новий ролик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джиган з доньками

Джиган з доньками

Instagram @iamgeegun

У кадрі Джиган нібито "посвячує" маленьких доньок у лицарі. В сторону однієї з дівчат репер простягнув ніж і доторкнувся лезом до плечей.

Примітно, що судячи з відео, дві молодші дочки – п'ятирічна Лея й дворічна Майя – залишилися в захваті від гри батька, а ось старша, восьмирічна Аріела, навіть не стала піднімати на батька погляд. Дівчинка мовчала, а потім просто відвела сестер в іншу кімнату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
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