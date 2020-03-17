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17 березня • оновлено в 09:14
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Джиган опублікував фото з новонародженим сином: мережа обурена

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Український репер Джиган, якого виписали з психіатричної лікарні, куди він загримів через наркозалежність, показав свіже фото з новонародженим сином Давидом і нарвався на критику.

Так, знімок Джиган опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

На фотографії репер сфотографований з маленьким сином у Майамі: в кадрі артист тримає Давида на руках.

Втім, знімок викликав обурення у підписників Джигана. На їхню думку, реперу не можна довіряти дитину. Крім того, користувачі зазначають, що Джиган – не кращий приклад для сина.

"Не дай Бог, щоб він у вас пішов", "Дивлюся на фото і страшно за малюка", "Відберіть у нього сина, він ще в себе не прийшов", "Рано вам ще дитину давати в руки", "Заберіть у нього дитину", – писали користувачі в коментарях.

"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином
"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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