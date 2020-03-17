"Відберіть дитину!" У мережі обурені фото Джигана з новонародженим сином

Український репер Джиган, якого виписали з психіатричної лікарні, куди він загримів через наркозалежність, показав свіже фото з новонародженим сином Давидом і нарвався на критику.

Так, знімок Джиган опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

На фотографії репер сфотографований з маленьким сином у Майамі: в кадрі артист тримає Давида на руках.

Втім, знімок викликав обурення у підписників Джигана. На їхню думку, реперу не можна довіряти дитину. Крім того, користувачі зазначають, що Джиган – не кращий приклад для сина.

"Не дай Бог, щоб він у вас пішов", "Дивлюся на фото і страшно за малюка", "Відберіть у нього сина, він ще в себе не прийшов", "Рано вам ще дитину давати в руки", "Заберіть у нього дитину", – писали користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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