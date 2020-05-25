Джиган натякнув на примирення із Самойловою: опубліковано зворушливе фото пари
Український репер Джиган опублікував зворушливе фото з дружиною Оксаною Самойловою та сином Давидом.
Відповідним знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Щасливий", – лаконічно підписав публікацію Джиган.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото репера. Вони запідозрили, що пара все-таки помирилася, з чим привітали Джигана.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Потім у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, у якому він жив із дружиною та дітьми.
31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джиганом.