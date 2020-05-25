Джиган натякнув на примирення із Самойловою: опубліковано зворушливе фото пари

Крістіна Долматова люди 17:33, 25.05.2020 Оновлено: 17:47, 25.05.2020

Український репер Джиган опублікував зворушливе фото з дружиною Оксаною Самойловою та сином Давидом.

Відповідним знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Щасливий", – лаконічно підписав публікацію Джиган.

Джиган і Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun
Оксана Самойлова і Джиган із сином
Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото репера. Вони запідозрили, що пара все-таки помирилася, з чим привітали Джигана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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