Джиган натякнув на примирення із Самойловою: опубліковано зворушливе фото пари

Український репер Джиган опублікував зворушливе фото з дружиною Оксаною Самойловою та сином Давидом.

Відповідним знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Щасливий", – лаконічно підписав публікацію Джиган.

Джиган і Оксана Самойлова Фото: instagram/iamgeegun

Оксана Самойлова і Джиган із сином Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото репера. Вони запідозрили, що пара все-таки помирилася, з чим привітали Джигана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.