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25 травня • оновлено в 18:33
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Джиган натякнув на примирення із Самойловою: опубліковано зворушливе фото пари

2.5т
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Український репер Джиган опублікував зворушливе фото з дружиною Оксаною Самойловою та сином Давидом.

Відповідним знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram. "Щасливий", – лаконічно підписав публікацію Джиган.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

Оксана Самойлова і Джиган із сином

Оксана Самойлова і Джиган із сином

Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото репера. Вони запідозрили, що пара все-таки помирилася, з чим привітали Джигана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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