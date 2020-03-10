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10 березня • оновлено в 07:41
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Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram

1.4т
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Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежність, налякав шанувальників неоднозначним повідомленням у соцмережі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост, в якому залишив моторошне послання:

"Я все..."

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @iamgeegun

Повідомлення Джиган супроводив архівних роликом.

Шанувальники, побачивши пост Джигана, почали хвилюватися за стан репера.

"Заберіть у нього телефон. Видно ж, що щось не так з людиною", "Де рідні та друзі? Допоможіть людині", "Що значить "все"?", "Що все? Сподіваюся, руки на себе не наклав?" , "Ніколи так не переживала за чужу сім'ю",писали збентежені підписники.

"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram
"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
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