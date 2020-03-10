"Я все...": Джиган налякав дивним повідомленням в Instagram

Український репер Джиган, який загримів у психлікарню через наркозалежність, налякав шанувальників неоднозначним повідомленням у соцмережі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост, в якому залишив моторошне послання:

"Я все..."

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @iamgeegun

Повідомлення Джиган супроводив архівних роликом.

Шанувальники, побачивши пост Джигана, почали хвилюватися за стан репера.

"Заберіть у нього телефон. Видно ж, що щось не так з людиною", "Де рідні та друзі? Допоможіть людині", "Що значить "все"?", "Що все? Сподіваюся, руки на себе не наклав?" , "Ніколи так не переживала за чужу сім'ю", – писали збентежені підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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