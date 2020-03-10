Джиган накричав на доньку в прямому ефірі

У мережі з'явилося відео, на якому український репер Джиган, який працює і живе в Росії, кричить на свою дочку.

Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/iamgeegun

На відео видно, як його дочка їсть морозиво.

"Я тобі не дозволяв морозиво, свинота!", - накричав на дитину артист.

Зазначимо, що днями Джиган загримів у психлікарню через наркозалежність. Репер сам підтвердив інформацію про те, що знаходиться в рехабі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган налякав шанувальників неоднозначним повідомленням у соцмережі. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост, в якому залишив моторошне послання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!