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10 березня • оновлено в 15:24
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Джиган накричав на доньку в прямому ефірі

5.9т
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У мережі з'явилося відео, на якому український репер Джиган, який працює і живе в Росії, кричить на свою дочку.

Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

"Свинота!" Джиган накричав на доньку в прямому ефірі

instagram.com/iamgeegun

На відео видно, як його дочка їсть морозиво.

"Я тобі не дозволяв морозиво, свинота!", - накричав на дитину артист.

Зазначимо, що днями Джиган загримів у психлікарню через наркозалежність. Репер сам підтвердив інформацію про те, що знаходиться в рехабі.

"Свинота!" Джиган накричав на доньку в прямому ефірі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган налякав шанувальників неоднозначним повідомленням у соцмережі. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост, в якому залишив моторошне послання.

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Автор
Марія Дідик
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Кстати, жыгана уже верят на швабре там
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