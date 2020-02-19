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19 лютого • оновлено в 15:30
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Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз: як виглядають їхні старші діти

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У родині російського репера Джигана та Оксани Самойлової, які виховують трьох доньок – Аріелу, Лею і Маю – нарешті народився син.

Так, хлопчика назвали Давид, і артист уже встиг поділитися фото з ним на своїй сторінці в Instagram. OBOZREVATEL також зібрав фотографії старших дітей Джигана та Оксани.

Джиган і Оксана Самойлова з доньками

Джиган і Оксана Самойлова з доньками

Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Фото: instagram/iamgeegun

У Джигана народився син

У Джигана народився син

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз

Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз

Фото: instagram/iamgeegun

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Вперше подружжя стало батьками 27 липня 2011 року – тоді Оксана народила Аріела. На даний момент дівчинка вже ходить в школу, регулярно радуючи батьків успіхами у навчанні та художній гімнастиці.

Самойлова з донькою Аріелою

Самойлова з донькою Аріелою

Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова з донькою Аріелою

Самойлова з донькою Аріелою

Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган з донькою Аріелою

Джиган з донькою Аріелою

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Аріела

Донька Джигана і Самойлової Аріела

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Аріела

Донька Джигана і Самойлової Аріела

Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньа Джигана і Самойлової Аріела

Доньа Джигана і Самойлової Аріела

Фото: instagram/samoylovaoxana

3 вересня 2014 року сім'я поповнилася Леєю. Втретє Оксана і Джиган стали батьками 27 квітня 2017 року – у них народилася донька Мая. Зазначимо, що молодші дівчатка дуже активні та непосидючі, і їхні витівки нерідко стають матеріалом для кумедних відеороликів, які Самойлова публікує у своїх соціальних мережах.

Донька Джигана і Самойлової Лея

Донька Джигана і Самойлової Лея

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Лея

Донька Джигана і Самойлової Лея

Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова з донькою Лея

Самойлова з донькою Лея

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая

Донька Джигана і Самойлової Мая

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая

Донька Джигана і Самойлової Мая

Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая

Донька Джигана і Самойлової Мая

Фото: instagram/samoylovaoxana

До слова, чоловік і жінка обожнюють спадкоємиць і всіляко балують дівчаток, влаштовуючи для них розкішні вечірки та задаровуючи дорогими подарунками.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з донькою Аріелою

Джиган і Оксана Самойлова з донькою Аріелою

Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової

Доньки Джигана і Самойлової

Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової

Доньки Джигана і Самойлової

Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган з доньками

Джиган з доньками

Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової

Доньки Джигана і Самойлової

Фото: instagram/samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Анна Сєдокова зробила чергове зізнання про четверту вагітності.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
это же надо так любить этого выдающегося исполнителя современности чтобы во второй паз засорять ленту таким количеством фото....
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