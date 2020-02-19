Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз: як виглядають їхні старші діти

У родині російського репера Джигана та Оксани Самойлової, які виховують трьох доньок – Аріелу, Лею і Маю – нарешті народився син.

Так, хлопчика назвали Давид, і артист уже встиг поділитися фото з ним на своїй сторінці в Instagram. OBOZREVATEL також зібрав фотографії старших дітей Джигана та Оксани.

Джиган і Оксана Самойлова з доньками Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Фото: instagram/iamgeegun

У Джигана народився син Фото: instagram/iamgeegun

Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз Фото: instagram/iamgeegun

Вперше подружжя стало батьками 27 липня 2011 року – тоді Оксана народила Аріела. На даний момент дівчинка вже ходить в школу, регулярно радуючи батьків успіхами у навчанні та художній гімнастиці.

Самойлова з донькою Аріелою Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова з донькою Аріелою Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган з донькою Аріелою Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Аріела Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Аріела Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньа Джигана і Самойлової Аріела Фото: instagram/samoylovaoxana

3 вересня 2014 року сім'я поповнилася Леєю. Втретє Оксана і Джиган стали батьками 27 квітня 2017 року – у них народилася донька Мая. Зазначимо, що молодші дівчатка дуже активні та непосидючі, і їхні витівки нерідко стають матеріалом для кумедних відеороликів, які Самойлова публікує у своїх соціальних мережах.

Донька Джигана і Самойлової Лея Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Лея Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова з донькою Лея Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая Фото: instagram/samoylovaoxana

Донька Джигана і Самойлової Мая Фото: instagram/samoylovaoxana

До слова, чоловік і жінка обожнюють спадкоємиць і всіляко балують дівчаток, влаштовуючи для них розкішні вечірки та задаровуючи дорогими подарунками.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з донькою Аріелою Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган з доньками Фото: instagram/samoylovaoxana

Доньки Джигана і Самойлової Фото: instagram/samoylovaoxana

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