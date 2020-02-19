Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз: як виглядають їхні старші діти

У родині російського репера Джигана та Оксани Самойлової, які виховують трьох доньок – Аріелу, Лею і Маю – нарешті народився син.
Так, хлопчика назвали Давид, і артист уже встиг поділитися фото з ним на своїй сторінці в Instagram. OBOZREVATEL також зібрав фотографії старших дітей Джигана та Оксани.
Джиган і Оксана Самойлова з доньками
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Фото: instagram/iamgeegun
У Джигана народився син
Фото: instagram/iamgeegun
Джиган і Самойлова стали батьками в четвертий раз
Фото: instagram/iamgeegun
Вперше подружжя стало батьками 27 липня 2011 року – тоді Оксана народила Аріела. На даний момент дівчинка вже ходить в школу, регулярно радуючи батьків успіхами у навчанні та художній гімнастиці.
Самойлова з донькою Аріелою
Фото: instagram/samoylovaoxana
Самойлова з донькою Аріелою
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган з донькою Аріелою
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Аріела
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Аріела
Фото: instagram/samoylovaoxana
Доньа Джигана і Самойлової Аріела
Фото: instagram/samoylovaoxana
3 вересня 2014 року сім'я поповнилася Леєю. Втретє Оксана і Джиган стали батьками 27 квітня 2017 року – у них народилася донька Мая. Зазначимо, що молодші дівчатка дуже активні та непосидючі, і їхні витівки нерідко стають матеріалом для кумедних відеороликів, які Самойлова публікує у своїх соціальних мережах.
Донька Джигана і Самойлової Лея
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Лея
Фото: instagram/samoylovaoxana
Самойлова з донькою Лея
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Мая
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Мая
Фото: instagram/samoylovaoxana
Донька Джигана і Самойлової Мая
Фото: instagram/samoylovaoxana
До слова, чоловік і жінка обожнюють спадкоємиць і всіляко балують дівчаток, влаштовуючи для них розкішні вечірки та задаровуючи дорогими подарунками.
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган і Оксана Самойлова з донькою Аріелою
Фото: instagram/samoylovaoxana
Доньки Джигана і Самойлової
Фото: instagram/samoylovaoxana
Доньки Джигана і Самойлової
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган з доньками
Фото: instagram/samoylovaoxana
Доньки Джигана і Самойлової
Фото: instagram/samoylovaoxana
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