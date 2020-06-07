Український репер Джиган поділився зворушливим фото з дружиною Оксаною Самойловою.

Відповідний знімок артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. До речі, в кадрі Самойлова постала зі світлим волоссям.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

"Моя королева", – підписав знімок Джиган і супроводив публікацію хештегом "назавжди".

Джиган і Оксана Самойлова Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію репера. Одні пораділи за можливе возз'єднання подружжя. А інші заявили, що їх "обманюють".

"Як круто! Разом ви – сила!", "Давайте більше не сваріться", "Помирилися?", "Браво! Прекрасно всіх розвели", "Все ясно, вони не розлучаються", "Які ж ви брехливі! Вже не знаєте як увагу на себе привернути", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: