Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
Український репер Джиган поділився зворушливим фото з дружиною Оксаною Самойловою.
Відповідний знімок артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. До речі, в кадрі Самойлова постала зі світлим волоссям.
"Моя королева", – підписав знімок Джиган і супроводив публікацію хештегом "назавжди".
Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію репера. Одні пораділи за можливе возз'єднання подружжя. А інші заявили, що їх "обманюють".
"Як круто! Разом ви – сила!", "Давайте більше не сваріться", "Помирилися?", "Браво! Прекрасно всіх розвели", "Все ясно, вони не розлучаються", "Які ж ви брехливі! Вже не знаєте як увагу на себе привернути", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Потім у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, у якому він жив із дружиною та дітьми.
31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джиганом.