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7 червня • оновлено в 17:28
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Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото

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Український репер Джиган поділився зворушливим фото з дружиною Оксаною Самойловою.

Відповідний знімок артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. До речі, в кадрі Самойлова постала зі світлим волоссям.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

"Моя королева", – підписав знімок Джиган і супроводив публікацію хештегом "назавжди".

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію репера. Одні пораділи за можливе возз'єднання подружжя. А інші заявили, що їх "обманюють".

"Як круто! Разом ви сила!", "Давайте більше не сваріться", "Помирилися?", "Браво! Прекрасно всіх розвели", "Все ясно, вони не розлучаються", "Які ж ви брехливі! Вже не знаєте як увагу на себе привернути", – написали люди.

"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото
"Помирилися?" Джиган і Самойлова спантеличили мережу спільним фото

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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