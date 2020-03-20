Репер Джиган і його дружина Оксана Самойлова не можуть повернутися в Росію з США, де вони провели останні кілька місяців через народження четвертої дитини, а також подальше лікування музиканта в наркологічній клініці в Маямі.

Зіркове сімейство нібито планувало в березні повернутися у Росію, однак через спалах коронавірусу в світі і введення в США режиму надзвичайної ситуації вони не можуть вилетіти з країни. Про це повідомили в Instagram-акаунті Самойлової.

Джиган і Самойлова з дітьми Instagram @iamgeegun

"Ситуація складна, ми все ще не можемо вилетіти додому. Я втомилася, мій рівень енергії на мінусі, моя душа горить пекельним полум'ям", – написала Оксана.

Відзначимо, Джиган загримів у психлікарню через три тижні після народження сина. Хлопчик з'явився на світ 18 лютого.

Після того, як Джиган записав відео, в якому зізнався, що знаходиться в рехабі, його дружина Оксана Самойлова натякнула на те, що пара розлучилася.

Незабаром в мережі почали з'являтися відео, на яких Джиган розважався з незнайомими дівчатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через тиждень після госпіталізації Джигана виписали з наркологічної клініки.

Після цього Оксана висловилася про труднощі в їхній родині, зазначивши, що останній місяць став найгіршим у її житті.

У мережі також з'явилися подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову і жінка нібито хотіла позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

Самойлова ці чутки спростувала, уточнивши, що Джиган ніколи не піднімав на неї руку.

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