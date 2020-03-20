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20 березня • оновлено в 19:55
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Джиган і Самойлова не можуть повернутися в Росію після скандалу в США: в чому справа

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Репер Джиган і його дружина Оксана Самойлова не можуть повернутися в Росію з США, де вони провели останні кілька місяців через народження четвертої дитини, а також подальше лікування музиканта в наркологічній клініці в Маямі.

Зіркове сімейство нібито планувало в березні повернутися у Росію, однак через спалах коронавірусу в світі і введення в США режиму надзвичайної ситуації вони не можуть вилетіти з країни. Про це повідомили в Instagram-акаунті Самойлової.

Джиган і Самойлова з дітьми

Джиган і Самойлова з дітьми

Instagram @iamgeegun

"Ситуація складна, ми все ще не можемо вилетіти додому. Я втомилася, мій рівень енергії на мінусі, моя душа горить пекельним полум'ям", – написала Оксана.

Відзначимо, Джиган загримів у психлікарню через три тижні після народження сина. Хлопчик з'явився на світ 18 лютого.

Сім'я Джигана не може вилетіти з США через коронавируса. У країні введено режим надзвичайної ситуації у всіх штатах. "Це найгірший місяць мого життя. Різко стало валитися все що будувалося 10 років.", - пише Оксана. _______________________________________________________________ Дякуємо за підписку 🙏🏼⤴️ @_novosti_star_. . # Джиган # оксанасамойлова # пісні # музика # голос # шоу # пам'ять # премія # зірка # сім'я # любов # відносини # мама # мамавдекрете # інстамама # спорт # пп # мотивація # москва # лайки # діти # щастя # відпочинок # будні # мода # стиль # краса # moscow # moscowcity # novostistar

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Після того, як Джиган записав відео, в якому зізнався, що знаходиться в рехабі, його дружина Оксана Самойлова натякнула на те, що пара розлучилася.

Незабаром в мережі почали з'являтися відео, на яких Джиган розважався з незнайомими дівчатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Єва Романова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Тег
шоу-бизнес
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Гоша Злой
Гоша Злой
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
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