Джіджі Хадід вперше показала фото доньки

Obozrevatel Люди 14:03, 1.11.2020 Оновлено: 14:12, 1.11.2020

Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка нещодавно стала мамою вперше, показала фото доньки.

В Instagram-акаунті знаменитість на честь свята Геловіну опублікувала сімейний знімок.

На фото Хадід постала разом зі своїм коханим Зейном Маліком і їх спільною дитиною – 1,5 місячною донькою, ім'я якої зіркова пара тримає в таємниці.

Джіджі Хадід показала фото дочки.
Instagram

Для святкування Геловіну 2020 модель вибрала латексний синій костюм в обтяжку.

Зейн постав в образі персонажа з "Гаррі Поттера" – студента факультету Слизерин.

А ось маленьку доньку пара одягнула в костюм Халка. Малятко позувало у в'язаній шапочці, проте обличчя дитини зірка закрила смайликом знову-таки в стилі Халка. На руці – був малюнок руки цього персонажа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джіджі Хадід вперше показала фігуру після пологів.

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