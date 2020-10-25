Джіджі Хадід вперше показала фігуру після пологів. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Джіджі Хадід вперше показала фігуру після пологів. фото

Американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід, яка нещодавно вперше стала мамою, показала фігуру після пологів.

Напередодні виборів президента США в листопаді зірка опублікувала знімок на сторінці в Instagram, на якій було чітко видно її фігуру.

"Минулого тижня я проголосувала заочно разом з моєю донькою. Ми голосували за Америку, яку я хочу бачити, і яку хочу, щоб побачила моя крихітка", – написала під знімком Хадід.

Джіджі Хадід показала фігуру після пологів.

До слова, шанувальники Хадід відзначили, що модель виглядає свіжою і підтягнутою, попри те, що вона народила трохи більше місяця тому.

Джіджі Хадід і Зейн Малік.

Варто зазначити, що про вагітність Хадід стало відомо в квітні. Джіджі познайомилася з Зейном близько п'яти років тому на зніманнях кліпу. У них відразу закрутився роман – справа навіть йшла до весілля, проте потім пара раптом повідомила про розрив. Після цього папараці неодноразово ловили їх разом, а про остаточне возз'єднання шанувальники дізналися навесні 2020 року.

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Джіджі Хадід