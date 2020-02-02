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2 лютого • оновлено в 12:47
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Джеррі Гейл поскаржилася на хейтерів і перевтілилася у монстра

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Українська співачка Яна Шамаєва, яка виступає під сценічним ім'ям Jerry Heil, презентувала пісню Vegan для нацвідбору на Євробачення-2020.

Через те, що пісня пропагує нестандартний спосіб харчування, в мережі на співачку накинулися хейтери.

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Дівчина поскаржилася, що їй довелося читати багато неприємних слівна свою адресу.

"Навіщо я читала коменти хейтерів...", - написала вона в Інстаграм і виклала фото в образі монстра Саллі з відомої "Корпорації монстрів".

Jerry Heil

Jerry Heil

Шубка Джеррі Гейл цілком повторює забарвлення головного монстра з популярного мультфільму, що і помітили шанувальники.

Джеррі Гейл поскаржилася на хейтерів і перевтілилася у монстра
Саллі з "Корпорації монстрів"

Саллі з "Корпорації монстрів"

Також пропонуємо подивитися кліп на пісню "Веган", яка так схвилювала слухачів.

Яна Шамаєва виступить в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 на суботу, 8 лютого. Порядковий номер співачки - 2.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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