Джеррі Гейл поскаржилася на хейтерів і перевтілилася у монстра

Українська співачка Яна Шамаєва, яка виступає під сценічним ім'ям Jerry Heil, презентувала пісню Vegan для нацвідбору на Євробачення-2020.
Через те, що пісня пропагує нестандартний спосіб харчування, в мережі на співачку накинулися хейтери.
Дівчина поскаржилася, що їй довелося читати багато неприємних слівна свою адресу.
"Навіщо я читала коменти хейтерів...", - написала вона в Інстаграм і виклала фото в образі монстра Саллі з відомої "Корпорації монстрів".
Jerry Heil
Шубка Джеррі Гейл цілком повторює забарвлення головного монстра з популярного мультфільму, що і помітили шанувальники.
Саллі з "Корпорації монстрів"
Також пропонуємо подивитися кліп на пісню "Веган", яка так схвилювала слухачів.
Яна Шамаєва виступить в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 на суботу, 8 лютого. Порядковий номер співачки - 2.
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