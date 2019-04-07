Джекі Чану - 65: як змінився один з найпопулярніших акторів бойовиків

7 квітня китайський та американський актор, сценарист і трюкач Джекі Чан святкує свій 65 день народження.

За роки кар'єри Чан зіграв понад 100 ролей, зарекомендував себе як майстерний сценарист, каскадер, постановник трюків і бойових сцен. Його ім'я чотири рази потрапляло в Книгу рекордів Гіннесса. OBOZREVATEL згадав, чим відзначився один з найпопулярніших акторів бойовиків і як ви з роками він змінився зовні.

Фото: pinterest.com

Примітно, що кар'єру в кіно Джекі Чан почав саме як каскадер. Час від часу хлопця знімали в епізодах та невеликих ролях. Впевнено володіючи кунг-фу, акробатикою, володіючи гарною пластикою і навичками сценічної майстерності, Чан з середини 70-х спробував себе в більших проектах. У тому числі як і режисер-постановник.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Актор став працювати на картинами розважального плану - комедіями з демонстрацією бойових мистецтв, вуличних бійок. Таким чином Чан крок за кроком сформував новий жанр кіно, в якому йому досі немає рівних. Як відомо, в цих фільмах актор весь час піддавав своє життя небезпеці заради ефектних кадрів і трюків.

Так ім'я Джекі Чана вперше було внесено до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість дублів в одному фільмі – в картині "Лорд Дракон" їх налічувалося близько трьох тисяч.

Пізніше прийшов час нового рекорду - за найбільшу кількість згадок однієї людину в титрах – у фільмі "Зброя бога. Місія Зодіак" ім'я Джекі Чана повторюється 15 разів.

Третій та четвертий рекорди Джекі Чан встановив якраз своїми майстернями трюками - рекорд за найбільшу кількість трюків, виконаних одним актором у тій же "Місії Зодіак". Четвертий рекорд - за найбільшу кількість трюків в кар'єрі актор загалом.

У своїх інтерв'ю Джекі Чан неодноразово згадував, що у нього є девіз: "Страху – немає, дублерів – немає, рівних – теж немає". Цей принцип актор проніс через десятки ролей, на шляху до яких не перешкодою були навіть множинні забої, травми і переломи.

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