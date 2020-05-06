Джеймсу-Володимиру Етушу - 25: як виглядає єдиний онук актора

У 2019 помер російський актор Володимир Абрамович Етуш. Він запам'ятався по ролі Саахова у фільмі "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика". У артиста залишилася дочка Раїса та онук Джеймс-Володимир.

6 травня єдиному онукові актора виповнюється 25 років. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як він виглядає і чим займається.

Зараз матері Джеймса-Володимира 64 роки. У 90-х вона перебралася в США, де і народила сина. Хлопчику дали подвійне ім'я на честь обох дідусів. Єдиний внук виріс точною копією свого діда в молодості, хлопець успадкував його зовнішні риси. У нього точно такий же розріз і колір очей, форма губ, брів.

Він не продовжив творчу стезю свого діда, займається вивченням точних наук.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна українська співачка Настя Каменських (NK) у понеділок, 4 травня, відзначила свій День народження. Їй виповнилося 32 роки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!