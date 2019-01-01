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Джей Ло і дружина Обами: названі найскандальніші вбрання 2018 року

6.3тЧитати матеріал російською

У 2018 року зірки здивували публіку скандальним або просто таким, що вибивається із загальної маси, вбранням.

Так, в жовтні 49-річна співачка Дженніфер Лопес одягла своє найвідвертіше вбрання за всю історію "голих" килимових доріжок.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

jlo/instagram.com

Також на початку літа і восени відзначилася перша леді США Меланія Трамп, яка спровокувала не один скандал своїм модним вибором.

Меланія Трамп

Меланія Трамп

АР

Крім того, колишня перша леді США Мішель Обама продемонструвала власну пристрасть до яскравого одягу в грудні під час інтерв'ю в рамках промо-туру своїх мемуарів "Становлення".

Мішель Обама

Мішель Обама

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Кендалл Дженнер з'явилася у "голому" вбранні на British Fashion Awards

А Кім Кардаш'ян навіть запустила хвилю мемів своїм фото зі зйомок лукбука нової моделі кросівок від Каньє Уеста в серпні - зірка інстаграма підписала знімок назвою відтінки Like Butter ("Як масло"), та й сама "розтеклася" по ліжку.

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян

kimkardashian/instagram.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська співачка засвітилася на публіці в сексуальному вбранні від українського дизайнера.

Особи
Меланія Трамп (Melania Trump)Дженіфер ЛопесКім Кардаш'янМішель Обама
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А чо Лопес, ей можно с такой фигурой. Вот если бы в это надеть Порошенко, - действительно, был бы скандал.
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