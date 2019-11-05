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5 листопада • оновлено в 17:37
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"Отримає по є*учці": Джеджула розповів про витівку Maruv на корпоративі

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Український шоумен Андрій Джеджула розповів про дивну витівку скандальної співачки MARUV на закритій вечірці однієї букмекерської компанії.

Так, за словами артиста, вона виступала там на розігріві і посилала людей прямо зі сцени. Про це Джеджула розповіла в коментарі виданню "Вести".

Андрій Джеджула і MARUV

Андрій Джеджула і MARUV

"MARUV для мене була величиною, але одна фразаі вона впала нижче колін. На вечірці букмекерської компанії чекаємо Макгрегора і вона виступає на розігріві. Тільки вона вийшла на сцену, а це був закритий захід, і до сцени підійшло людей 25 з 50 в залі. Стоять, знімають, і вона просить свою дівчинку з підтанцьовки допомогти прокричати зі сцени в мікрофон, дослівно цитую: "Хто протягне до сцени ручки -— той отримає по є*учці", — розповів шоумен.

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Джеджула зазначив, що йому було ніяково і хотілося провалитися крізь землю через поведінку співачки. Він вважає, що недоречно кричати таке зі сцени.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

"Мені було так незручно, хотілося провалитися крізь землю. Я поважаю MARUV, як професіонала, у неї нереально круте шоу, на рівні Європи та світу. Але ось таке прокричати зі сцени... це звучало як заготовлена фраза для концертів в клубі", — підсумував Андрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV отримала нагороду в номінації "Найкраща російська виконавиця" від телеканалу MTV. Це викликало обурення в мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Андрій Джеджула MARUV
Місце
Україна
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