"Отримає по є*учці": Джеджула розповів про витівку Maruv на корпоративі

Український шоумен Андрій Джеджула розповів про дивну витівку скандальної співачки MARUV на закритій вечірці однієї букмекерської компанії.

Так, за словами артиста, вона виступала там на розігріві і посилала людей прямо зі сцени. Про це Джеджула розповіла в коментарі виданню "Вести".

Андрій Джеджула і MARUV

"MARUV для мене була величиною, але одна фраза — і вона впала нижче колін. На вечірці букмекерської компанії чекаємо Макгрегора і вона виступає на розігріві. Тільки вона вийшла на сцену, а це був закритий захід, і до сцени підійшло людей 25 з 50 в залі. Стоять, знімають, і вона просить свою дівчинку з підтанцьовки допомогти прокричати зі сцени в мікрофон, дослівно цитую: "Хто протягне до сцени ручки -— той отримає по є*учці", — розповів шоумен.

Джеджула зазначив, що йому було ніяково і хотілося провалитися крізь землю через поведінку співачки. Він вважає, що недоречно кричати таке зі сцени.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

"Мені було так незручно, хотілося провалитися крізь землю. Я поважаю MARUV, як професіонала, у неї нереально круте шоу, на рівні Європи та світу. Але ось таке прокричати зі сцени... це звучало як заготовлена фраза для концертів в клубі", — підсумував Андрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV отримала нагороду в номінації "Найкраща російська виконавиця" від телеканалу MTV. Це викликало обурення в мережі.

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