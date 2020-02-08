"Подружка на прізвисько "Мать": Джеджула розповів про свій перший поцілунок

Під свято всіх закоханих 14 лютого відомий актор і шоумен Андрій Джеджула розповів про свій перший поцілунок.

У програмі "Гостре питання" на ObozTV Джеджула зізнався, що цілувався тільки з дівчатами, а вперше це сталося в 14 років.

"Мій перший поцілунок – дуже смішна історія. У 14 років мій друг, сусід, бере мене за руку і каже: "Ходімо, у нас в школі є подружка на прізвисько "Мать". Вона вчить цілуватися. По-дорослому, з язиком"... Ну, ми пішли. Ніколи цього не забуду. Картина маслом. Ми сидимо втрьох на лавочці – один, другий, третій – такі самі підлітки, як і я. А їй було, скажімо, 16 років. І вона вчила хлопців молодшого віку. "Наступний, йди сюди!", – зі сміхом пригадав шоумен.

"Ніколи цього поцілунку не забуду, якщо його можна так назвати. Але за фактом, це був перший поцілунок", – додав він.

Джеджула запевнив, що йому не сподобалося: "Це було дико і так далі".

На питання глядача програми, чи "слабо" йому поцілуватися із чоловіком, актор погодився: "Слабо".

Андрій Джеджула facebook.com/andrey.djedjula.3

Як писав OBOZREVATEL, раніше інтимними подробицями свого першого поцілунку поділилася Ольга Бузова – скандальна російська співачка і зірка шоу "Дом-2".

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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