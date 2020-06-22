Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні: співак розповів, як все було

Канадського співака Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні двох дівчат. Перша з них – Даніель – розповіла, як провела ніч з артистом в техаському готелі.

За її словами, інцидент нібито стався в 2014 році. Тоді 20-річний Джастін завітав до міста Остін з Селеною Гомес і дав кілька концертів. А потім покликав фанаток до себе в готель, де одну з них відвів в окрему кімнату і зайнявся з нею сексом. Ймовірна жертва написала про це в Twitter, проте пізніше видалила запис.

"Я відчувала себе так, ніби перебувала без свідомості. Я не хочу занадто вдаватися в подробиці, що сталося далі", – цитує її слова журнал HELLO.

Джастін Бібер з фанатками SNCMedia.ru

Друга дівчина розповіла, що в 2015-му він "закрив її у ванній і почав пестити", незважаючи на прохання припинити. Вона побажала залишитися анонімною, повідомив Telegram-канал Peopletalk.

Скріншот з Telegram-каналу Peopletalk

Сам Бібер незабаром прокоментував ситуацію і звинуватив дівчат у брехні. Також він на особистій сторінці в Twitter надав докази того, що слова дівчат не відповідають дійсності.

"Чутки – є чутки, але сексуальне насильство – це те, до чого я ставлюся серйозно. Я хотів висловитися відразу ж, але з поваги до великої кількості жертв, які щодня стикаються з цими проблемами, я хотів переконатися, що зібрав факти, перш ніж робити будь-які заяви. За останні 24 години в Twitter з'явився новий пост з історією, як я став учасником згвалтування 9 березня 2014 року в Остіні, штат Техас, в готелі Four Seasons. Я хочу внести ясність. У цій історії немає ні краплі правди. Насправді я ніколи не був там", – заявив Джастін.

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Він також додав, що що готовий підтвердити свої слова і продемонстрував броні інших готелів на ті ж дати, про які говорила "згвалтована" дівчина і вказав, що весь час перебував зі своєю колишньою дівчиною Селеною Гомес.

"Будь-яка заява про сексуальне насильство має сприйматися дуже серйозно, і саме тому моя відповідь була необхідною. Але історія фактично неможлива, і саме тому я буду працювати з Twitter і владою, щоб вжити усіх законних заходів", – підсумував Бібер і додав, що обов'язково подасть в суд на дівчат за наклеп.

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американського актора Енсела Елгорт звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої. Нібито знаменитість в 2014 році познайомився в Snapchat з 17-річною дівчиною на ім'я Габбі і згвалтував її під час їх першого побачення. Відзначається, що Енселю Елгорту на той момент було 20 років.