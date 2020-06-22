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Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні: співак розповів, як все було

Єва Романова
Єва Романова
Люди
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Бібера звинуватили в згвалтуванні

Бібера звинуватили в згвалтуванні

Канадського співака Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні двох дівчат. Перша з них – Даніель – розповіла, як провела ніч з артистом в техаському готелі.

За її словами, інцидент нібито стався в 2014 році. Тоді 20-річний Джастін завітав до міста Остін з Селеною Гомес і дав кілька концертів. А потім покликав фанаток до себе в готель, де одну з них відвів в окрему кімнату і зайнявся з нею сексом. Ймовірна жертва написала про це в Twitter, проте пізніше видалила запис.

"Я відчувала себе так, ніби перебувала без свідомості. Я не хочу занадто вдаватися в подробиці, що сталося далі", – цитує її слова журнал HELLO.

Джастін Бібер з фанатками

Джастін Бібер з фанатками SNCMedia.ru

Друга дівчина розповіла, що в 2015-му він "закрив її у ванній і почав пестити", незважаючи на прохання припинити. Вона побажала залишитися анонімною, повідомив Telegram-канал Peopletalk.

Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні: співак розповів, як все було

Джастіна Бібера звинуватили в згвалтуванні: співак розповів, як все було Скріншот з Telegram-каналу Peopletalk

Сам Бібер незабаром прокоментував ситуацію і звинуватив дівчат у брехні. Також він на особистій сторінці в Twitter надав докази того, що слова дівчат не відповідають дійсності.

"Чутки є чутки, але сексуальне насильство – це те, до чого я ставлюся серйозно. Я хотів висловитися відразу ж, але з поваги до великої кількості жертв, які щодня стикаються з цими проблемами, я хотів переконатися, що зібрав факти, перш ніж робити будь-які заяви. За останні 24 години в Twitter з'явився новий пост з історією, як я став учасником згвалтування 9 березня 2014 року в Остіні, штат Техас, в готелі Four Seasons. Я хочу внести ясність. У цій історії немає ні краплі правди. Насправді я ніколи не був там", – заявив Джастін.

Бібер спростував чутки про згвалтування

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Він також додав, що що готовий підтвердити свої слова і продемонстрував броні інших готелів на ті ж дати, про які говорила "згвалтована" дівчина і вказав, що весь час перебував зі своєю колишньою дівчиною Селеною Гомес.

"Будь-яка заява про сексуальне насильство має сприйматися дуже серйозно, і саме тому моя відповідь була необхідною. Але історія фактично неможлива, і саме тому я буду працювати з Twitter і владою, щоб вжити усіх законних заходів", – підсумував Бібер і додав, що обов'язково подасть в суд на дівчат за наклеп.

Бібер спростував чутки про згвалтування

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Бібер спростував чутки про згвалтування

Бібер спростував чутки про згвалтування Twitter Джастіна Бібера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американського актора Енсела Елгорт звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої. Нібито знаменитість в 2014 році познайомився в Snapchat з 17-річною дівчиною на ім'я Габбі і згвалтував її під час їх першого побачення. Відзначається, що Енселю Елгорту на той момент було 20 років.

СШАшоу-бизнесзґвалтуванняДжастін Бібер
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