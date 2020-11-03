Джастін Бібер зізнався, що хотів накласти на себе руки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Джастін Бібер зізнався, що хотів накласти на себе руки

Канадський музикант Джастін Бібер зізнався, що мав проблеми з психікою і навіть хотів покінчити життя самогубством.

За його словами, в цей період він дуже страждав. Про це артист заявив в новому документальному фільмі на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Був час, коли я дійсно був схильний до суїциду. Мовляв, мужик, ця біль коли-небудь пройде? Це було так невпинно. Я страждав. Так що, чувак, я б вважав за краще не випробовувати цього", – сказав Бібер.

Джастін Бібер заявив, що хотів накласти на себе руки

Співак зазначив, що за допомогою такого одкровення він хоче акцентувати увагу на тому, щоб люди не мовчали і говорили про проблеми психічного здоров'я.

"Я просто закликаю людей: якщо вам самотньо, поговоріть про це. Скажіть це вголос. У цьому і є свобода. Я міг би уникнути цього сильного болю", – підкреслив Джастін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джастін Бібер разом з дружиною Хейлі знялися в пікантних образах для італійської версії Vogue. У мережі пара піддалася критиці через відверті фото.

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