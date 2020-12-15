Джастін Бібер записав різдвяний сингл з хором медперсоналу

Канадський музикант Джастін Бібер об'єднався з хором лондонського медичного персоналу NHS і записав благодійний різдвяний трек під назвою "Holy". Артист сподівається, що цей сингл очолить чарти.

Так, пісню записали в знаменитій лондонській студії Abbey Road Studios. Про це повідомляє видання The Guardian.

Хор став відомий, коли в 2015 році змагався з Бібером за перше місце в різдвяному чарті. За словами музиканта, він радий об'єднанню з хором NHS.

"Особливо в ці важкі часи ми записали благодійний сингл, який принесе користь працівникам NHS, які опинилися на краю цієї пандемії, і віддасть належне їх неймовірній самовіддачі", – зазначив співак.

Нагадаємо, Джастін Бібер – канадський співак, автор пісень і музикант. У 2008 році Скутер Браун ознайомився з його роликами на YouTube і пізніше став його менеджером. Усього в світі продано більше 100 мільйонів екземплярів записів Бібера. У 2016 році на щорічній церемонії вручення нагород "Греммі" Джастін отримав премію в категорії "Найкращий танцювальний запис".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джастін Бібер зізнався, що мав проблеми з психікою і навіть хотів покінчити життя самогубством. За його словами, в цей період він дуже страждав.