Джастін Бібер з дружиною пройшли обряд хрещення: як це відбулося

26-річний канадський співак Джастін Бібер пройшов обряд хрещення разом з 23-річною дружиною Хайлі.

На своїй сторінці в Instagram музикант поділився кадрами з релігійного таїнства. Обряд проходив не в церкві, а на відкритій воді, в яку подружжя опускалося зі своєї яхти (фото дивіться нижче).

"Той момент, коли ми з моєю дружиною Хейлі Бібер разом пройшли обряд хрещення. Це був один з найбільш особливих моментів у моєму житті. Визнаю нашу любов і віру в Ісуса публічно з нашими друзями і сім'єю", – написав співак.

Джастін і Хайлі Бібер пройшли обряд хрещення Instagram @justinbieber

Хрестив пару пастор Джуда Сміт, якого Джастін вважає своїм братом. На завершення Бібер вирішив відзначити подію пляшкою пива.

Джастін і Хайлі Бібер пройшли обряд хрещення Instagram @justinbieber

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джастіна Бібера звинуватили в зґвалтуванні двох дівчат. Перша з них – Даніель – розповіла, як провела ніч з артистом в техаському готелі.