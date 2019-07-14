Джаред Лето в Москві публічно зізнався в любові росіянам

На щорічному фестивалі Park Live в Москві знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що любить Росію.
Видання News.ru також пише, що Лето закликав росіян не вірити різним фейковим новинам. "Я хочу, щоб ви знали: ми в Америці любимо вас", - заявив виконавець.
Джаред розповів, як в Америці люблять росіян
Telegram-канал "Тільки нікому".
"Джаред сказав, що незважаючи ні на що, вони з братом будуть приїжджати в Росію до кінця життя", - пише Telegram -канал "Тільки нікому".
Лето в Москве
instagram jaredleto
Ще рік тому Лето махав прапором України в Києві
колаж OBOZREVATEL
Лето в образі Ісуса і трошки ретро-діви підкорив Москву
Park Live
Як писав OBOZREVATEL, в квітні 2018 року знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето дав концерт у Палаці спорту в Києві.
Під час виступу Джаред вирішив порадувати своїх українських шанувальників і підняв на сцені великий прапор України. Вчинок американського рокера був із захопленням сприйнятий публікою.
Група 30 Seconds to Mars виступила в Києві 4 рази - в 2010, 2014 року, 2015 і 2018 роках. В останні три приїзди групи на сцені красувався прапор України.
Джаред навіть якось приходив на Майдан Незалежності під час революції Гідності.
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