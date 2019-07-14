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Джаред Лето в Москві публічно зізнався в любові росіянам

6.3т Читати матеріал російською

На щорічному фестивалі Park Live в Москві знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що любить Росію.

Видання News.ru також пише, що Лето закликав росіян не вірити різним фейковим новинам. "Я хочу, щоб ви знали: ми в Америці любимо вас", - заявив виконавець.

Джаред розповів, як в Америці люблять росіян

Джаред розповів, як в Америці люблять росіян

Telegram-канал "Тільки нікому".

"Джаред сказав, що незважаючи ні на що, вони з братом будуть приїжджати в Росію до кінця життя", - пише Telegram -канал "Тільки нікому".

Лето в Москве

Лето в Москве

instagram jaredleto

Ще рік тому Лето махав прапором України в Києві

Ще рік тому Лето махав прапором України в Києві

колаж OBOZREVATEL

Лето в образі Ісуса і трошки ретро-діви підкорив Москву

Лето в образі Ісуса і трошки ретро-діви підкорив Москву

Park Live

Як писав OBOZREVATEL, в квітні 2018 року знаменитий американський рок-музикант і актор, лідер рок-групи 30 Seconds to Mars Джаред Лето дав концерт у Палаці спорту в Києві.

Під час виступу Джаред вирішив порадувати своїх українських шанувальників і підняв на сцені великий прапор України. Вчинок американського рокера був із захопленням сприйнятий публікою.

Група 30 Seconds to Mars виступила в Києві 4 рази - в 2010, 2014 року, 2015 і 2018 роках. В останні три приїзди групи на сцені красувався прапор України.

Джаред навіть якось приходив на Майдан Незалежності під час революції Гідності.

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Особа
Джаред Лето
Місце
Росія Москва
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
В Миратвориц паск уду!!! В Миратвориц!!!
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