Джаред Лето раптово висловився про протести в Білорусі: реакція співака

Лідер гурту 30 Seconds to Mars, актор і співак Джаред Лето підтримав білорусів, які вийшли на вулиці через незгоду з результатами виборів президента.
Серію фотографій, які незадовго до цього облетіли мережу, Лето опублікував на особистій сторінці в Instagram.
"Ми з тобою, Білорусь!" – підписав знімки співак.
Лето підтримав протестуючих білорусів Instagram Джареда Лето
Джаред Лето підтримав Білорусь Instagram Джареда Лето
Лето підтримав протести в Білорусі Instagram Джареда Лето
Відомий рокер висловився про протести в Білорусі Instagram Джареда Лето
Протести в Білорусі: Джаред Лето відреагував Instagram Джареда Лето
Відзначимо, за часів Революції Переваги в Україні Джаред Лето висловлював свою підтримку українцям. Музикант проголосив слова підтримки прямо зі сцени церемонії премії Оскар, де отримував статуетку.
Також, будучи в Києві, він відвідав місця, де відбулися найбільш знакові події Майдану.
Раніше Лето висловлювався про Революції Переваги в Україні Instagram Джареда Лето
Нагадаємо, в період найжорсткішого карантину через коронавірус Джаред Лето дзвонив по відеозв'язку українським телеведучим Лесі Никитюк та Андрію Беднякова. Тоді багато знаменитостей спілкувалися зі своїми фанатами за допомогою прямих ефірів в Instagram і соціальних мережах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова засудила владу Білорусі і співробітників місцевих правоохоронних органів за жорстокість і агресію по відношенню до білоруського народу.