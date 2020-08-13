Джаред Лето раптово висловився про протести в Білорусі: реакція співака

Лідер гурту 30 Seconds to Mars, актор і співак Джаред Лето підтримав білорусів, які вийшли на вулиці через незгоду з результатами виборів президента.

Серію фотографій, які незадовго до цього облетіли мережу, Лето опублікував на особистій сторінці в Instagram.

"Ми з тобою, Білорусь!" – підписав знімки співак.

Лето підтримав протестуючих білорусів Instagram Джареда Лето

Джаред Лето підтримав Білорусь Instagram Джареда Лето

Лето підтримав протести в Білорусі Instagram Джареда Лето

Відомий рокер висловився про протести в Білорусі Instagram Джареда Лето

Протести в Білорусі: Джаред Лето відреагував Instagram Джареда Лето

Відзначимо, за часів Революції Переваги в Україні Джаред Лето висловлював свою підтримку українцям. Музикант проголосив слова підтримки прямо зі сцени церемонії премії Оскар, де отримував статуетку.

Також, будучи в Києві, він відвідав місця, де відбулися найбільш знакові події Майдану.

Раніше Лето висловлювався про Революції Переваги в Україні Instagram Джареда Лето

Нагадаємо, в період найжорсткішого карантину через коронавірус Джаред Лето дзвонив по відеозв'язку українським телеведучим Лесі Никитюк та Андрію Беднякова. Тоді багато знаменитостей спілкувалися зі своїми фанатами за допомогою прямих ефірів в Instagram і соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова засудила владу Білорусі і співробітників місцевих правоохоронних органів за жорстокість і агресію по відношенню до білоруського народу.