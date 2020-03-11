Джаред Лето показав екстремальну розвагу в Києві. Відео

Голлівудський актор і вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, який ледь не загинув, намагаючись піднятися на скелю, показав екстремальне відео з Києва.

На ньому видно, як артист забрався на Рибальський міст. Ролик Лето опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва - це всі мости, по яких я піднімаюся. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким працюють вже 20 років. Це класне місце, і багато людей люблять проводити тут час. Може, вони могли б перетворити його в парк? Парк Лето звучить непогано", - написав музикант.

Відео знято влітку 2019 року, коли гурт 30 Seconds To Mars виступав в Києві на фестивалі UPark.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті в Києві Лето прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.

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