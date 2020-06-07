Російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вперше засвітила обличчя їхнього молодшого сина Луки.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона разом з хлопчиком стояла на березі озера і годувала качок (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе Фото: instagram/albinadzhanabaeva

"Сімейне... качечка – теж мама! Поки каченята не наїлися, вона не доторкалася до частування", – написала Джанабаєва.

Альбіна Джанабаєва з сином Лукою Фото: instagram/albinadzhanabaeva

Шанувальники прийшли в захват від рідкісного зворушливого ролика. Вони залишили багато добрих слів для співачки та її сина.

Зазначимо, що Меладзе і Джанабаєва старанно оберігають своїх дітей від уваги громадськості. До цього шанувальники знали в обличчя тільки старшого сина зіркової пари – Костянтина.

Валерій Меладзе з сином Костею Фото: instagram/meladzevalerian

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе. За словами співачки, Костянтин був не в змозі "продюсувати її в повній мірі".