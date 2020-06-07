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7 червня • оновлено в 11:21
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Джанабаєва вперше засвітила обличчя молодшого сина від Меладзе

1.8т
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Російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вперше засвітила обличчя їхнього молодшого сина Луки.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона разом з хлопчиком стояла на березі озера і годувала качок (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе

Фото: instagram/albinadzhanabaeva

"Сімейне... качечка – теж мама! Поки каченята не наїлися, вона не доторкалася до частування", – написала Джанабаєва.

Альбіна Джанабаєва з сином Лукою

Альбіна Джанабаєва з сином Лукою

Фото: instagram/albinadzhanabaeva

Шанувальники прийшли в захват від рідкісного зворушливого ролика. Вони залишили багато добрих слів для співачки та її сина.

Джанабаєва вперше засвітила особа молодшого сина від Меладзе
Джанабаєва вперше засвітила особа молодшого сина від Меладзе
Джанабаєва вперше засвітила особа молодшого сина від Меладзе
Джанабаєва вперше засвітила особа молодшого сина від Меладзе

Зазначимо, що Меладзе і Джанабаєва старанно оберігають своїх дітей від уваги громадськості. До цього шанувальники знали в обличчя тільки старшого сина зіркової пари – Костянтина.

Валерій Меладзе з сином Костею

Валерій Меладзе з сином Костею

Фото: instagram/meladzevalerian

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе. За словами співачки, Костянтин був не в змозі "продюсувати її в повній мірі".

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Валерій Меладзе Альбіна Джанабаєва
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес
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