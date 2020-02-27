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27 лютого • оновлено в 11:11
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Джанабаєва показала рідкісні фото сина від Меладзе: як виглядає 16-річний хлопець

3.2т
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Російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісними фотографіями їх сина Костянтина.

Знімки були опубліковані в Instagram-stories артистки.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва

tvc.ru

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Так, колажем з фото Джанабаєва привітала сина з 16-річчям. На двох кадрах Костя сфотографований в дитинстві: на одному знімку він сидить на руках у Альбіни, на іншому – його ніжно обіймає Валерій.

На інших фотографіях хлопець показаний вже в дорослому віці.

Альбіна Джанабаєва показала фото сина Кості

Альбіна Джанабаєва показала фото сина Кості

Instagram @albinadzhanabaeva

Примітно, що Меладзе і Джанабаєва старанно оберігають своїх дітей від уваги громадськості. Наприклад, прихильники досі не бачили обличчя їх 6-річного сина Луки.

Валерій Меладзе з сином Костею

Валерій Меладзе з сином Костею

Instagram @meladzevalerian

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе. За словами співачки, Костянтин був не в змозі "продюсувати її в повній мірі".

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Автор
Анна Міхно
Особи
Валерій Меладзе Альбіна Джанабаєва
Місце
Росія
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