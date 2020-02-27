Джанабаєва показала рідкісні фото сина від Меладзе: як виглядає 16-річний хлопець

Російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісними фотографіями їх сина Костянтина.

Знімки були опубліковані в Instagram-stories артистки.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва tvc.ru

Так, колажем з фото Джанабаєва привітала сина з 16-річчям. На двох кадрах Костя сфотографований в дитинстві: на одному знімку він сидить на руках у Альбіни, на іншому – його ніжно обіймає Валерій.

На інших фотографіях хлопець показаний вже в дорослому віці.

Альбіна Джанабаєва показала фото сина Кості Instagram @albinadzhanabaeva

Примітно, що Меладзе і Джанабаєва старанно оберігають своїх дітей від уваги громадськості. Наприклад, прихильники досі не бачили обличчя їх 6-річного сина Луки.

Валерій Меладзе з сином Костею Instagram @meladzevalerian

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Альбіна Джанабаєва розповіла, чому припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе. За словами співачки, Костянтин був не в змозі "продюсувати її в повній мірі".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.