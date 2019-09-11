Джанабаєва пішла від Меладзе: як розвивалися їхні взаємини і чому все закінчилося

Нещодавно російська співачка Альбіна Джанабаєва повідомила про те, що припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, з яким пропрацювала майже 14 років.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, як розвивалися їхні взаємини і чому все закінчилося.

Альбіна Джанабаєва прийшла у "ВІА Гру", яку продюсував Костянтин Меладзе, в 2004 році. Її перший кастинг проходив просто в номері одного з московських готелів. Альбіна показала свої танцювальні здібності — й одразу потрапила в колектив. У той час вона встигла знятися тільки в рекламі, зіграти Білосніжку в корейському мюзиклі, трохи поспівати на беквокалі у Валерія Меладзе й стати матір'ю.

Альбіна Джанабаєва в складі гурту "ВІА Гра" Фото: 24smi.org

Джанабаєва з перших днів перебування у "ВІА Грі" отримала особливий статус. Адже вона народила сина Костянтина від брата продюсера Валерія Меладзе, а у 2014 році пара офіційно зареєструвала свої стосунки, а також народився другий син Альбіни й Валерія — Лука.

"ВІА Гра" і Валерій Меладзе Фото: uznayvse.ru

Меладзе і Джанабаєва із сином Костею Фото: kp.ua

У листопаді 2012 року Костянтин Меладзе оголосив про закриття "ВІА Гри" і пообіцяв з 1 січня 2013 року зайнятися сольною кар'єрою Альбіни. Так, Джанабаєва пропрацювала в гурті аж до його закриття і пробула в ньому 8 років і 3 місяці.

Костянтин Меладзе та Альбіна Джанабаєва Фото: cosmo.ru

Але вже в лютому 2018 року співачка оголосила, що припинила співпрацю з Костянтином. За словами Джанабаєвої, вона вирішила так через те, що Меладзе-старший був не в змозі "продюсувати її повною мірою".

"Я подивилася в очі реальності й зрозуміла, що продюсувати повною мірою мене як артистку Костянтин не може. Це конфлікт інтересів створює з іншими проєктами. Адже у Меладзе є чоловічий, жіночий гурти, співачка, розумієте? Я не дочекалася від нього написання пісень, що мається на увазі під продюсуванням... Почувалася невпевнено і хотіла йти своєю дорогою", — висловилася Альбіна.

Альбіна Джанабаєва, Валерій Меладзе, гурт MBAND, Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: hellomagazine.com

Водночас Джанабаєва зазначила, що на сімейні стосунки ця ситуація не вплинула негативно — вони з Костянтином продовжують добре спілкуватися.

Віра Брежнєва, Костянтин Меладзе, Аліна Джанабаєва, Валерій Меладзе Фото: 1tv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Альбіна Джанабаєва розповіла, що припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що тепер працює з менеджмент-компанією Goldenlook.

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