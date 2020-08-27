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Джамалі – 37: як кримчанка прославила Україну на всю Європу

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Джамала відзначає день народження 27 серпня

Джамала відзначає день народження 27 серпня.

Українська співачка кримського походження Джамала 27 серпня відзначає свій день народження. Артистці виповнилося 37 років.

Ефектна і талановита виконавиця – улюблениця тисяч українців. Крім яскравого таланту і унікального голосу, Джамала також дотримується активної громадянської позиції: вона засуджує анексію Криму, агресію Росії на Донбасі і підтримувала Революцію Гідності в Україні.

Також артистка активно представляє українську культуру за межами країни. Про те, як кримчанці Джамалі вдалося прославити Україну і українську музику на всю Європу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (дивіться також відео в кінці сторінки).

Перемога Джамали на Євробаченні викликала ажіотаж в Європі

Перемога Джамали на Євробаченні викликала ажіотаж в Європі

Джамала: коротка біографія

Джамала – справжнє ім'я Сусанна Джамаладінова – народилася 27 серпня 1983 року в невеликому місті в Киргизстані, пізніше її сім'я переїхала до Криму. Дитячі та підліткові роки співачки пройшли в Малореченському, недалеко від Алушти. За національністю Джамала – кримська татарка за батьком і вірменка по матері.

Джамала в дитинстві

Джамала в дитинстві Daily Mail

Музикою почала займатися з ранніх років. Дівчинка навчалася в музичній школі, брала участь у багатьох дитячих конкурсах. Вона виграла конкурс "Дитячий дощ" і як переможець записала альбом, пісні з якого часто крутили на кримському радіо. У 14 років Джамала вступила до музичного училища в Сімферополі. На заняттях вона вивчала класику і оперну музику, а після в підвалі грала у власній джаз-групі "Тутті".

У 17 років Джамала переїхала до Києва і вступила до Національної музичної академії. Приймальна комісія не хотіла приймати дівчину, поки не почула її діапазон в 4 октави. Вона була кращою студенткою на курсі, мріяла про сольну кар'єру в міланській LaScala.

Українська співачка Джамала відзначає день народження

Українська співачка Джамала відзначає день народження Instagram Джамали

"Нова хвиля": перша перемога українки на конкурсі

Джамала стала першою українкою, яка здобула перемогу на музичному конкурсі "Нова хвиля" (2009 рік). Тоді артистка з першого виступу підкорила зіркових журі незвичайним вокалом і унікальною манерою виконання.

Джамала перемогла на конкурсі "Нова хвиля"

Джамала перемогла на конкурсі "Нова хвиля" ТСН

Її вокальні дані оцінили імениті артисти, серед яких Лайма Вайкуле, Алла Пугачова та інші. Виконавиця представила на конкурсі три композиції: History Repeating британської групи Propellerheads, українську пісню "Ой, верше, мій, верше" Квітки Цісик і авторську композицію "Мамин синок" і здобула впевнену перемогу.

Джамала на "Новій хвилі"

Джамала на "Новій хвилі" Viva

Відзначимо, тоді конкурс молодих виконавців "Нова хвиля" не мав політичного контексту. Після "Нової хвилі" Джамала стала популярною в Україні і за її межами, як поп-співачка.

Співачка Джамала стала зіркою конкурсу "Нова хвиля" в 2009 році

Співачка Джамала стала зіркою конкурсу "Нова хвиля" в 2009 році Viva

Фурор України на Євробаченні: як Джамала підкорила Європу вдруге

У травні 2016 року Джамала отримала блискучу перемогу на престижному конкурсі Євробачення, представивши там потужну композицію "1944". Її пісня розповідає про трагічну історію кримськотатарського народу, який був депортований з рідного півострова за наказом радянської влади.

Джамала на Євробаченні 2016

Джамала на Євробаченні 2016

Джамала отримала блискучу перемогу на Євробаченні

Джамала отримала блискучу перемогу на Євробаченні

У фіналі Євробачення Джамала перемогла, набравши 534 бали, що є рекордним показником на конкурсі. На наступний день після фіналу, 16 травня, артистці присвоїли почесне звання Народної артистки України. Під час перебування на пісенному конкурсі Джамала підписала контракт з лейблом Universal Music Group, який видав її альбом "1944" в Європі і США.

Джамала перемогла на конкурсі Євробачення

Джамала перемогла на конкурсі Євробачення

Джамала стала переможницею Євробачення

Джамала стала переможницею Євробачення

Перемога Джамали на конкурсі Євробачення 2016 викликала фурор по всьому світу. Багато музичних критиків назвали артистку однією з найсильніших вокалісток в історії конкурсу. Також ажіотаж розвернувся і навколо конкурсної пісні, яка дозволила європейцям дізнатися трагічну сторінку в історії України. "1944" увійшла також до переліку найбільш прослуховуваних пісень, що прозвучали на конкурсі.

Виступ Джамали на конкурсі Євробачення 2016: дивитися відео онлайн

Джамала на конкурсі "Нова хвиля":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 співачка Джамала вдруге стала мамою – у артистки народився хлопчик, якого назвали Селім-Ремзі. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вони виховують також старшого сина, 2-річного Еміра-Рахмана.

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