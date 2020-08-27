Джамалі – 37: як кримчанка прославила Україну на всю Європу

Українська співачка кримського походження Джамала 27 серпня відзначає свій день народження. Артистці виповнилося 37 років.

Ефектна і талановита виконавиця – улюблениця тисяч українців. Крім яскравого таланту і унікального голосу, Джамала також дотримується активної громадянської позиції: вона засуджує анексію Криму, агресію Росії на Донбасі і підтримувала Революцію Гідності в Україні.

Також артистка активно представляє українську культуру за межами країни. Про те, як кримчанці Джамалі вдалося прославити Україну і українську музику на всю Європу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (дивіться також відео в кінці сторінки).

Перемога Джамали на Євробаченні викликала ажіотаж в Європі

Джамала: коротка біографія

Джамала – справжнє ім'я Сусанна Джамаладінова – народилася 27 серпня 1983 року в невеликому місті в Киргизстані, пізніше її сім'я переїхала до Криму. Дитячі та підліткові роки співачки пройшли в Малореченському, недалеко від Алушти. За національністю Джамала – кримська татарка за батьком і вірменка по матері.

Джамала в дитинстві Daily Mail

Музикою почала займатися з ранніх років. Дівчинка навчалася в музичній школі, брала участь у багатьох дитячих конкурсах. Вона виграла конкурс "Дитячий дощ" і як переможець записала альбом, пісні з якого часто крутили на кримському радіо. У 14 років Джамала вступила до музичного училища в Сімферополі. На заняттях вона вивчала класику і оперну музику, а після в підвалі грала у власній джаз-групі "Тутті".

У 17 років Джамала переїхала до Києва і вступила до Національної музичної академії. Приймальна комісія не хотіла приймати дівчину, поки не почула її діапазон в 4 октави. Вона була кращою студенткою на курсі, мріяла про сольну кар'єру в міланській LaScala.

Українська співачка Джамала відзначає день народження Instagram Джамали

"Нова хвиля": перша перемога українки на конкурсі

Джамала стала першою українкою, яка здобула перемогу на музичному конкурсі "Нова хвиля" (2009 рік). Тоді артистка з першого виступу підкорила зіркових журі незвичайним вокалом і унікальною манерою виконання.

Джамала перемогла на конкурсі "Нова хвиля" ТСН

Її вокальні дані оцінили імениті артисти, серед яких Лайма Вайкуле, Алла Пугачова та інші. Виконавиця представила на конкурсі три композиції: History Repeating британської групи Propellerheads, українську пісню "Ой, верше, мій, верше" Квітки Цісик і авторську композицію "Мамин синок" і здобула впевнену перемогу.

Джамала на "Новій хвилі" Viva

Відзначимо, тоді конкурс молодих виконавців "Нова хвиля" не мав політичного контексту. Після "Нової хвилі" Джамала стала популярною в Україні і за її межами, як поп-співачка.

Співачка Джамала стала зіркою конкурсу "Нова хвиля" в 2009 році Viva

Фурор України на Євробаченні: як Джамала підкорила Європу вдруге

У травні 2016 року Джамала отримала блискучу перемогу на престижному конкурсі Євробачення, представивши там потужну композицію "1944". Її пісня розповідає про трагічну історію кримськотатарського народу, який був депортований з рідного півострова за наказом радянської влади.

Джамала на Євробаченні 2016

Джамала отримала блискучу перемогу на Євробаченні

У фіналі Євробачення Джамала перемогла, набравши 534 бали, що є рекордним показником на конкурсі. На наступний день після фіналу, 16 травня, артистці присвоїли почесне звання Народної артистки України. Під час перебування на пісенному конкурсі Джамала підписала контракт з лейблом Universal Music Group, який видав її альбом "1944" в Європі і США.

Джамала перемогла на конкурсі Євробачення

Джамала стала переможницею Євробачення

Перемога Джамали на конкурсі Євробачення 2016 викликала фурор по всьому світу. Багато музичних критиків назвали артистку однією з найсильніших вокалісток в історії конкурсу. Також ажіотаж розвернувся і навколо конкурсної пісні, яка дозволила європейцям дізнатися трагічну сторінку в історії України. "1944" увійшла також до переліку найбільш прослуховуваних пісень, що прозвучали на конкурсі.

Виступ Джамали на конкурсі Євробачення 2016: дивитися відео онлайн

Джамала на конкурсі "Нова хвиля":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 співачка Джамала вдруге стала мамою – у артистки народився хлопчик, якого назвали Селім-Ремзі. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вони виховують також старшого сина, 2-річного Еміра-Рахмана.

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