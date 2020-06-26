Джамала знялася у фільмі Netflix про Євробачення: подробиці та фото зі зйомок

Українська співачка Джамала знялася в комедійній стрічці "Євробачення: Історія вогненної саги", яка вийшла на американському стрімінг-сервісі Netflix.

Про новий акторський досвід знаменитість розповіла на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що в основі сюжету фільму історія двох ісландських виконавців Ларса і Сігріт, яким випав шанс представити свою країну на пісенному конкурсі Євробачення-2016 (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

Джамала на зйомках фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (Instagram-акаунт Джамали)

"У липні минулого року я отримала лист приблизно такого змісту: "Дорога Джамала! Ми знімаємо фільм про Євробачення. Ми дуже хотіли б, щоб ти взяла в ньому участь, адже ти душа і серце Євробачення". І підпис: Девід Добкін і Вілл Феррелл... На зйомках мене вразило все, починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості задіяних в продакшні людей і професіоналізму знімальної групи. Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. і актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очей. Оператор Денні Коен і режисер Девід Добкін дуже докладно пояснювали, що вони хочуть бачити в кадрі... Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням", – розповіла Джамала.

Джамала на зйомках фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (Instagram-акаунт Джамали)

Джамала на зйомках фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (Instagram-акаунт Джамали)

Також вона додала, що під час зйомок познайомилася з багатьма відомими американськими акторами.

"Пізніше я познайомилася з акторами Віллом Ферреллом, нереальною Рейчелл Макадамс, відомою за фільму "Щоденник пам'яті" і красенем Деном Стівенсоном... Уявіть собі, заходжу в гримерку і перше, що чую – "When strangers are coming"... Ден починає співати мою переможну пісню "1944!". А Рейчел підходить, тисне руку і каже, що дуже рада познайомитися зі мною. Звичайно, я розумію, що у них заведено говорити колегам приємні речі, але я все одно не можу вам передати мої емоції в той момент", – заявила співачка.

Джамала і Вїлл Феррелл (Instagram-акаунт Джамали)

Джамала і Рейчелл Макадамс (Instagram-акаунт Джамали)

Джамала і Ден Стівенс (Instagram-акаунт Джамали)

Під час зйомок Джамала зустрілася і з найяскравішими учасниками Євробачення останніх років.

"Запам'яталася і зустріч з найяскравішими учасниками Євробачення різних років: Нетою Барзілай, Олександром Рибаком, Лорін, Еліною Нечаєвою! Коли ми всі зібралися, це було схоже на зустріч випускників. Опинитися в такій компанії було дуже круто і душевно... До речі, фільм "Євробачення: Історія вогненної саги" вже доступний на Netflix! Приємного перегляду", – зазначила співачка.

Джамала на зйомках фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (Instagram-акаунт Джамали)

Джамала і Нетта на зйомках фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (Instagram-акаунт Джамали)

Нагадаємо: Джамала перемогла на Євробаченні в Швеції у 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню "1944" про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці, у 2017 році конкурс пройшов в Києві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джамала вдруге стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Бекіра Сулейманова 19 червня народився син.