Джамала знову вагітна: хто чоловік кримськотатарської зірки Євробачення

Українська поп-співачка і переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Джамала стане мамою вдруге.

Радісну новину зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram, а незабаром інформацію про вагітність співачки підтвердила її піар-менеджерка. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися подробиці про чоловіка Джамали, від якого вона чекає другу дитину.

Джамала з чоловіком та сином Фото: instagram/jamalajaaa

Про нинішнього чоловіка Джамали Бекіра Сулейманова відомо не так багато: він родом з Сімферополя і молодший за співачку на 8 років. Чоловік навчався в Київській Школі Економіки та Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Зараз, за інформацією ЗМІ, він займається правозахисною діяльністю – є активістом ГО "Крим SOS", а в минулому і Євромайдану.

Бекір Сулейманов Фото: beztabu.net

Джамала і Бекір познайомилися близько 5 років тому на спільній вечірці з друзями. І вже у вересні 2016 року пара прийшла разом на фестиваль короткометражних фільмів в один зі столичних кінотеатрів, таким чином оголосивши про свої стосунки.

Перша зустріч Джамали і Бекіра Фото: beztabu.net

Джамала і Бекір Сулейманов Фото: instagram/jamalajaaa

Також у 2016 році Джамала продемонструвала в соцмережах обручку і повідомила, що сказала "так". У квітні 2017 співачка вийшла заміж за коханого. Церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі Києва в кримськотатарських традиціях.

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова Фото: instagram/jamalajaaa

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова Фото: instagram/jamalajaaa

27 березня 2018 року Джамала народила Бекіру сина, якого вони назвали Емір-Рахман. Зараз пара знову чекає на поповнення в родині.

Джамала з чоловіком та сином Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала з чоловіком та сином Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала з чоловіком та сином Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала і Бекір Сулейманов Фото: instagram/jamalajaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, щоб присвятити всю себе сім`ї. Також артистка уточнила, що вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим давно мріяли про другу дитину.

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