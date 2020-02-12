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12 лютого • оновлено в 13:32
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Джамала знову вагітна: хто чоловік кримськотатарської зірки Євробачення

1.7т
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Українська поп-співачка і переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Джамала стане мамою вдруге.

Радісну новину зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram, а незабаром інформацію про вагітність співачки підтвердила її піар-менеджерка. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися подробиці про чоловіка Джамали, від якого вона чекає другу дитину.

Джамала з чоловіком та сином

Джамала з чоловіком та сином

Фото: instagram/jamalajaaa

Про нинішнього чоловіка Джамали Бекіра Сулейманова відомо не так багато: він родом з Сімферополя і молодший за співачку на 8 років. Чоловік навчався в Київській Школі Економіки та Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Зараз, за інформацією ЗМІ, він займається правозахисною діяльністю – є активістом ГО "Крим SOS", а в минулому і Євромайдану.

Бекір Сулейманов

Бекір Сулейманов

Фото: beztabu.net

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Джамала і Бекір познайомилися близько 5 років тому на спільній вечірці з друзями. І вже у вересні 2016 року пара прийшла разом на фестиваль короткометражних фільмів в один зі столичних кінотеатрів, таким чином оголосивши про свої стосунки.

Перша зустріч Джамали і Бекіра

Перша зустріч Джамали і Бекіра

Фото: beztabu.net

Джамала і Бекір Сулейманов

Джамала і Бекір Сулейманов

Фото: instagram/jamalajaaa

Також у 2016 році Джамала продемонструвала в соцмережах обручку і повідомила, що сказала "так". У квітні 2017 співачка вийшла заміж за коханого. Церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі Києва в кримськотатарських традиціях.

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова

Фото: instagram/jamalajaaa

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова

Весілля Джамали і Бекіра Сулейманова

Фото: instagram/jamalajaaa

27 березня 2018 року Джамала народила Бекіру сина, якого вони назвали Емір-Рахман. Зараз пара знову чекає на поповнення в родині.

Джамала з чоловіком та сином

Джамала з чоловіком та сином

Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала з чоловіком та сином

Джамала з чоловіком та сином

Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала з чоловіком та сином

Джамала з чоловіком та сином

Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала і Бекір Сулейманов

Джамала і Бекір Сулейманов

Фото: instagram/jamalajaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, щоб присвятити всю себе сім`ї. Також артистка уточнила, що вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим давно мріяли про другу дитину.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джамала
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фил филька
фил филька
как вылезет сразу спроси чей крым. при неправильном ответе не допускай до внешнего мира
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