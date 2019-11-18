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18 листопада • оновлено в 11:14
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Джамала засвітила пишні груди: гаряче фото

1.7т
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Українська співачка Джамала засвітила пишні груди на пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в срібному костюмі й чорному топі з дуже глибоким декольте.

Джамала

Джамала

Фото: instagram/jamalajaa

"У дитинстві я думала, коли чула слово Черкаси, що це така національність. У цьому щось є. Чудовий зал, чудові люди! Дякую за зустріч, квіти, подарунки", — написала Джамала.

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Джамала засвітила пишні груди

Джамала засвітила пишні груди

Фото: instagram/jamalajaa

Зазначимо, що шанувальники в коментарях під постом співачки засипали її компліментами.

Джамала засвітила пишні груди: гаряче фото
Джамала засвітила пишні груди: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й інші пікантні фото Джамали, якими вона останнім часом дивувала прихильників у мережі.

Джамала в пікантній фотосесії

Джамала в пікантній фотосесії

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засвітила пишні груди

Джамала засвітила пишні груди

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала у відвертому купальнику

Джамала у відвертому купальнику

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала сексуально позує на камеру

Джамала сексуально позує на камеру

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засвітила голі груди

Джамала засвітила голі груди

Фото: instagram/jamalajaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Джамала
Місце
Україна
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Коментарі
7
3
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2
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А пышная грудь где?
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3
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Бумажный пакет на голову с дырками для глаз, тогда потянет после стакана.
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3
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Красивая женщина и человек несмотря на национальность!
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