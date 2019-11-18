Джамала засвітила пишні груди: гаряче фото

Українська співачка Джамала засвітила пишні груди на пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в срібному костюмі й чорному топі з дуже глибоким декольте.

Джамала Фото: instagram/jamalajaa

"У дитинстві я думала, коли чула слово Черкаси, що це така національність. У цьому щось є. Чудовий зал, чудові люди! Дякую за зустріч, квіти, подарунки", — написала Джамала.

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Джамала засвітила пишні груди Фото: instagram/jamalajaa

Зазначимо, що шанувальники в коментарях під постом співачки засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й інші пікантні фото Джамали, якими вона останнім часом дивувала прихильників у мережі.

Джамала в пікантній фотосесії Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засвітила пишні груди Фото: instagram/jamalajaa

Джамала у відвертому купальнику Фото: instagram/jamalajaa

Джамала сексуально позує на камеру Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засвітила голі груди Фото: instagram/jamalajaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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