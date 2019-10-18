"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в срібному костюмі з бахромою. Свій образ Джамала доповнила чорним топом з дуже глибоким декольте.

Джамала Фото з Instagram

"Хмельницький, спасибі! Тернопіль, чекаю сьогодні", — написала співачка.

Джамала засвітила пишні груди Фото з Instagram

Джамала сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Джамала в пікантному вбранні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Джамали, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Джамала сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Джамала засвітила голі груди Фото з Instagram

Спокуслива Джамала Фото з Instagram

Джамала у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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