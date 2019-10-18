"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні груди.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в срібному костюмі з бахромою. Свій образ Джамала доповнила чорним топом з дуже глибоким декольте.
Джамала
Фото з Instagram
"Хмельницький, спасибі! Тернопіль, чекаю сьогодні", — написала співачка.
Джамала засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Джамала сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Джамала в пікантному вбранні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Джамали, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Джамала сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Джамала засвітила голі груди
Фото з Instagram
Спокуслива Джамала
Фото з Instagram
Джамала у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.
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