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18 жовтня • оновлено в 11:46
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"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі

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Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в срібному костюмі з бахромою. Свій образ Джамала доповнила чорним топом з дуже глибоким декольте.

Джамала

Джамала

Фото з Instagram

"Хмельницький, спасибі! Тернопіль, чекаю сьогодні", — написала співачка.

Джамала засвітила пишні груди

Джамала засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Джамала сексуально позує на камеру

Джамала сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Джамала в пікантному вбранні

Джамала в пікантному вбранні

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі
"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі
"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі
"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Джамали, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Джамала сексуально позує на камеру

Джамала сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Джамала засвітила голі груди

Джамала засвітила голі груди

Фото з Instagram

Спокуслива Джамала

Спокуслива Джамала

Фото з Instagram

Джамала у відвертому купальнику

Джамала у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала у прозорій сукні.

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Особа
Джамала
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что ей ещё осталось, эта воющая никому не интересна
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